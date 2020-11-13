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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар»
Фото: youtube.com / RTД на русском

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар»

Юлия Захарова

Кино

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на премию «Оскар». Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил пиар-директор The Walt Disney Company Russia Игорь Потапов.

— Да, мы подтверждаем, что картина «Дорогие товарищи!» выдвинута на «Оскар» от России, — цитирует его Интерфакс.

«Дорогие товарищи!» — исторический художественный фильм, главной темой которого становятся события 1962 года, известные как «новочеркасский расстрел». Съемочная группа работала на месте событий, под Ростовом и в павильоне в «Лужниках». На большие экраны работа вышла 12 ноября.

Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский также известен работой над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Глянец» и другими.

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Андрей Кончаловскийфильмпремия «Оскар»
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