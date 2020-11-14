«Без гонорара Влад не дает интервью»: жена Сташевского назвала цену беседы с певцом

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Жена и директор российского эстрадного певца Влада Сташевского Ирина Мигуля заявила, что артист дает интервью только за деньги. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в субботу, 14 ноября.

По данным агентства, представитель и жена певца попросила передать ей подробную информацию о формате беседы и ее условиях.

— Сразу скажу, без гонорара Влад не дает интервью, — сказала Ирина Мигуля.

Ей были высланы вопросы о творческих планах Сташевского и его жизни в условиях пандемии. Жена певца назвала сумму гонорара, за который артист пришлет письменные ответы.

— Интервью будет стоить 300 тысяч рублей, — сказала представитель.

Она также пояснила, что личная встреча с певцом будет стоить «намного больше».

Бывший подопечный покойного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа в настоящее время практически не появляется на экране и редко дает интервью. В 90-е годы музыкант исполнял такие песни, как «Глаза чайного цвета», «Любовь здесь больше не живет», «Не верь мне, милая» и другие. Спустя некоторое время сольная карьера певца прекратилась.

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