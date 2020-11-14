Больница в Санкт-Петербурге подтвердила госпитализацию Хрусталева

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Актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в больницу № 40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в приемном отделении медицинского учреждения.

— Хрусталев Дмитрий Юрьевич 1979 года рождения. Да, госпитализирован, — цитирует представителей больницы РИА Новости.

Ранее Иван Ургант сообщил о госпитализации Дмитрия Хрусталева. По информации Telegram-канала Baza, у него диагностировали COVID-19.

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