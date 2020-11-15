«Твой прокат стал лучшим»: Киркоров поддержал Бузову после провала на ледовом шоу

Фото: instagram.com/fkirkorov

Участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период» сопровождается бесконечными скандалами и слухами.

Совсем недавно звезда, подготовившая номер со своим партнером, олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, получила самые низкие оценки от судей. Расстроенную певицу поддержал Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте, под композицию которого каталась звездная пара.

— Моя девочка, моя Бузяндра! Сегодня твой прокат стал лучшим за все твое участие в проекте. Через призму личного восприятия раскрыла весь смысл и песни, и фильма. Я не просто удивлен, а возмущен! Как этот номер мог попасть в номинацию? У меня нет слов — как могли появиться такие низкие оценки, — написал негодующий Киркоров.

На защиту Бузовой встали не только подписчики звезды «Дома-2», но и фолловеры самого Киркорова: «Выступление просто невероятное! Песня просто огонь!»; «Ваше исполнение прекрасно, а катание трогает до глубины души»; «Прокат Ольги и Дмитрия действительно не оценен жюри, оценки предвзятые».

Напомним, что с момента выхода нового сезона «Ледникового периода» среди фанатов шоу ходят слухи про роман Бузовой и ее партнера. При этом у обоих есть возлюбленные, однако проникновенность номеров пары заставила многих задуматься о возможной интрижке среди звездных участников проекта.

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