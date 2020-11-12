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«Стыдно было, плохо»: Мигель раскритиковал шоу Киркорова и Лазарева
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Стыдно было, плохо»: Мигель раскритиковал шоу Киркорова и Лазарева

Виктория Федотова

Звезды

Популярный хореограф Мигель (Сергей Шестеперов) заявил, что на сцене артист должен выглядеть органично.

— Мне не нравится, как двигаются артисты в шоу-бизнесе, это не органично смотрится. Сережа Лазарев подготовленный артист, трудоголик, но мне не отражается его творчество. У Филиппа свой пьедестал, это не обсуждается. Я недавно посмотрел его шоу, я с ума сошел, мне стыдно было, мне было плохо, от того, как это грандиозно. Я посмотрел три номера и выключил, — заявил Мигель.

Хореограф отметил, что Киркоров нанимает профессионалов для постановки шоу, но «это все бесполезно, это потраченные зря деньги».

По его словам, низкое качество постановок шоу артистов может быть в том, что или режиссеры шоу не дорабатывают или артисты предпочитают делать по-своему, не слушая режиссеров и хореографов.

Мигель отметил, что ему комфортно было работать с Людмилой Гурченко и Ольгой Бузовой. Видео опубликовано на YouTube.

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мнениетанцыФилипп Киркоров
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