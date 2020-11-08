«Не хотел сниматься»: сын Киркорова провалил пробы в «Ералаш»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин провалил кастинг в киножурнал «Ералаш». Об этом рассказал сам «король-эстрады».

По словам Киркорова, его сына на пробы пригласил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Но Мартин отнесся к ним без интереса.

— Он специально завалил пробы. Специально не хотел сниматься. Дядя Боря пригласил его независимо от меня на съемки, — заявил Киркоров в эфире телеканала НТВ.

Поп-певец уточнил, что был рад решению сына, так как не хочет для своих детей актерской карьеры. Но спустя время Мартин попросился попробовать себя в «Ералаше» еще раз. Грачевский согласился повторить пробы. Он заявил, что обратил внимание на Мартина не из-за знакомства с его отцом.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что на данный момент не поддерживает контакт с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, он не общается с бывшей супругой, поскольку их отношения разладились.

Читайте также: «Открыл для себя Вселенную!»: Киркоров рассказал об отношениях со своими детьми