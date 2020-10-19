«К сожалению, не общаюсь»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский исполнитель Филипп Киркоров рассказал, что на данный момент не поддерживает контакт с певицей Аллой Пугачевой. Этим он поделился в эфире программы «Ты не поверишь!».

Артист отметил, что их отношения разладились, поэтому бывшие супруги не общаются. На вопрос о том, помогала ли Примадонна Борису Моисееву, Киркоров рассказал, что не поддерживает связь с певицей.

— Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если бы общался с ней, это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо, — подчеркнул артист.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились 15 марта 1994 года. Их брак просуществовал 11 лет. В ноябре 2005 года супруги официально развелись. Как известно, звезды сохранили хорошие отношения друг с другом. Они часто приезжают друг к другу в гости. Также дружат и их дети. Сама Примадонна теперь счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.

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