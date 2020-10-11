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«Это настоящая любовь»: фотограф Пугачевой показал фото со свадьбы с Киркоровым
Алла Пугачева 11 лет была женой Филиппа Киркорова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Это настоящая любовь»: фотограф Пугачевой показал фото со свадьбы с Киркоровым

Юлия Курганова

Звезды

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин на своей странице в социальной сети Instagram разместил фотографию со свадьбы Примадонны с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Сам он был на торжестве свидетелем.

— Сейчас мне прислали фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова, где мы с Талгатом были свидетелями. На этом фото мы сидим по кадру справа от брачующихся. Молодые и красивые, как и молодожены. Эх, время-то какое было, — подписал кадр фотограф.

«Это настоящая любовь»; «Как здорово»; «Да, время было супер»; «Да, было время», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились 15 марта 1994 года. Их брак просуществовал 11 лет. В ноябре 2005 года супруги официально развелись. Как известно, звезды сохранили хорошие отношения друг с другом. Они часто приезжают друг к другу в гости. Также дружат и их дети. Сама Примадонна сейчас счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.

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Алла ПугачеваФилипп Киркоровсвадьба
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