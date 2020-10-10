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«Комплексный уход»: дочь Галкина устроила дома массажный салон
/ Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Комплексный уход»: дочь Галкина устроила дома массажный салон

Юлия Ямпольская

Звезды

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза устроила для папы дома массажный салон. Телеведущий поделился соответствующим видео в своем Instagram-аккаунте.

Во время процедуры девочка сделала папе массаж шеи и головы, которые она провела портативным аппаратом. Снимала ролик и давала советы дочери сама Примадонна. Рядом с телеведущим сидела собачка Маруся.

— Домашний салон. Комплексный уход, — подписал пост Галкин.

Поклонников умилило видео, где девочка проявляла свою заботу по отношению к папе.

«Ухаживает за папой, как мило. Вот почему вы такой красивый»; «Релакс, папка глаза закатил и балдеет)))»; «Повезло Максиму, со всех сторон уход», — прокомментировали фолловеры.

Ранее юморист опубликовал новое видео на своей странице в соцсети Instagram. В начале ролика артист позирует перед камерой в своем обычном виде. Спустя секунду юморист предстает в неожиданном образе — он одет в женскую одежду, накрашен, а также на нем есть украшения.

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