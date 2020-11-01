«Открыл для себя Вселенную!»: Киркоров рассказал об отношениях со своими детьми

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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях со своими наследниками — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином-Кристином. Звездным детям сейчас восемь лет.

По словам исполнителя, он на протяжении долгого времени был «воскресным папой».

— Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую Вселенную! — поделился Киркоров в эфире передачи «Сегодня вечером» Максима Галкина на Первом канале.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что на данный момент не поддерживает контакт с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, он не общается с бывшей супругой, поскольку их отношения разладились.

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