«Обрекает детей»: психолог раскритиковала Пугачеву за небрежность к своему здоровью
Психолог Вероника Степанова считает, что российскую певицу Аллу Пугачеву «боятся все трогать».
— На что я злюсь из-за Аллы Борисовны? На то, что она по какой-то причине столкнула со сцены такое количество ярких див. Аллегровой, я уверена, по ее вине было так мало. Ротару скинула просто жестко. Было столько ярких женщин... Не выдержала дива конкуренции. Такое возникает ощущение, — заявила психолог.
Степанова отметила, что Пугачева десятки лет вынуждала смотреть других на себя. Таких советских певиц было две: Алла Пугачева и Людмила Зыкина.
— Нам не давали никакого альтернативного выбора. Я смотрю шоу, куда пропадают все голосистые люди? Эти мафиози навроде Пугачевой клещами вцепились в сцену и умеют выживать в этой непростой среде российского шоу-бизнеса, — считает Степанова.
Кроме того, психолог усомнилась в том, что Пугачева следит за собой.
— Она обрекает своих детей к ранней потере матери. На долгожительницу она не похожа. Много курила, пила, тусовалась, она всегда выглядела не очень хорошо. Несмотря на все эти бесконечные подтяжки, в ней не было ухоженности. Всегда была какая-то небрежность, был лишний вес. Не было холености, — заявила психолог.
Видео опубликовано на YouTube.
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