Кардиолог назвала основные болезни сердца и их симптомы

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Кардиолог Наталья Гаврилюк назвала основные симптомы аритмии и способы определения проблем с сердцем на ранних стадиях заболевания. Понятие «аритмия» включает в себя группу нарушений, к которым относятся экстрасистолия, разные варианты тахикардии, фибрилляции предсердий, а также их трепетание.

По словам врача, экстрасистолия выделяется резкими грудными толчками и сердечными перебоями. Кроме того, Гаврилюк объяснила, что иногда экстрасистолия характеризуется отсутствием ударов сердца, возникающих по причине внезапных сокращений данного органа.

Тахикардия, в свою очередь, зачастую сопровождается ощущением дрожи в груди. Помимо этого, врач рассказала, что главным признаком фибрилляции предсердий является странное чувство, что сердце сокращается нерегулярно и работает несимметрично.

Гаврилюк сообщила, что в наше время диагностика сердечно-сосудистых заболеваний становится все лучше и лучше. На помощь врачам, помимо медицинского оборудования, приходят девайсы, которые пациенты могут носить прямо на запястье. Врач пояснила, что они позволяют выявить редкие нарушения ритма, которые появляются у человека раз в месяц, передает 5-tv.ru.

Вдобавок, нынешние производители смартфонов часто наделяют свои гаджеты измерителями сердечного ритма. Врач уверена в том, что регулярное использование подобных аппаратов поможет установить редкие нарушения работы главного кровяного насоса на самых ранних этапах, что значительно облегчит профилактику и лечение заболеваний в будущем.

В заключение, кардиолог назвала основные симптомы, связанные с нарушением работы сердца: появление болей в груди, одышки, внезапной слабости; снижение давления, головокружение и обмороки.

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