Онколог перечислил первые признаки рака головного мозга

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Онколог Михаил Мяснянкин объяснил, что такое рак головного мозга, его основные признаки и почему нельзя откладывать поход ко врачу при первых симптомах.

Врач пояснил, что данное заболевание сложно выявить на ранних этапах, потому как начальные стадии абсолютно бессимптомны. Однако с развитием болезни у пациента появляется ранняя утомляемость, частые головокружения, тошнота, сопровождающаяся потерями сознания и судорогами, а после — и вовсе лишением зрения и слуха.

Мяснянкин объяснил, что самый распространенный симптом раковой опухоли мозга — это головная боль. При поражении органов, которые отвечают за вестибулярную функцию, у пациента со временем проявляются нарушения письма, из речи могут неожиданно выпадать словосочетания и буквы. По словам врача, если человек обнаружил у себя подобные симптомы, ему следует немедленно обратиться за помощью к специалисту.

Основные причины образования опухолей головного мозга, по словам врача, заложены генетической предрасположенностью, а также в лучевой терапии центрального отдела нервной системы, метастазах опухолей других локализаций организма и регулярных травмах головного мозга, вроде сотрясений.

Мясникин также пояснил, что форм рака головного мозга может быть несколько: первичная, развивающаяся непосредственно в тканях головного мозга; вторичная, являющаяся метастазом опухоли, локализованной в другом органе. Кроме того, опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. В зависимости от того, какой вид опухли развился и локализовался в организме, профилактика будет абсолютно разной. Доброкачественные новообразования требуют регулярного наблюдения у специалистов, а злокачественные опухоли нуждаются в немедленном лечении, передает Пятый канал.

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