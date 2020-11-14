Онколог рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих

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Онкологического заболевания боятся миллионы людей на планете. Поэтому пациенты часто отмечают у себя симптомы рака, когда на самом деле их нет. Онколог Михаил Мяснинкин рассказал, как не спутать ложные признаки с настоящими.

Он отметил, что в современной онкологической науке существует понятие гипердиагностики опухолевого процесса. Пациенту ставят диагноз рак, который потом не подтверждают. Сделать ложный вывод специалисту позволяет показатель онкомаркера, резкое повышение которого дает основание для таких выводов.

— Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами, — уточнил эксперт.

Он также добавил, что иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может сильно их напугать.

— Иногда патоморфолог пишет — «подозрение на опухоль». Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе, — рассказал специалист.

Часто пациенты сами находят у себя симптомы болезни после того, как прочитают о них в интернете. Этого делать не стоит — необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением, передает Пятый канал.

— Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что самым распространенным симптомом рака кожи (меланомы) является появление новых родинок и изменение существующих. Для определения меланомы эксперты посоветовали использовать метод ABCDE.

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