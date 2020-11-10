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Названы главные симптомы рака кожи
Фото: pixabay.com

Названы главные симптомы рака кожи

Юлия Курганова

Здоровье

Самыми распространенными симптомами рака кожи (меланомы) являются появление новых родинок и изменение существующих. Об этом сообщили специалисты организации Melanoma UK.

Для определения меланомы эксперты посоветовали использовать метод ABCDE.

В этой аббревиатуре «A» обозначает асимметрию: у меланомы зачастую тут же видоизменяется форма. «B» символизирует края, они становятся заметны у родинки из-за неровных границ. «C» имеет отношение к цвету — отсылка к английскому слову color. Меланомы могут быть многоцветными. Черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. «D» символизирует диаметр: как правило, злокачественные образования больше шести миллиметров в диаметре. А буква «E» означает эволюцию очага.

Специалисты отметили, что если человек обнаружил у родинки изменение цвета, формы или размера, то необходимо нужно сразу же обратиться к врачу. Чем раньше будет выявлен рак, тем намного больше шансов вылечить заболевание.

Отмечается, что меланома является одной из наиболее опасных злокачественных опухолей. Ее особенность заключается в слабой ответной реакции организма, из-за чего она зачастую стремительно прогрессирует, сообщает издание Express.

Читайте также: Онколог-дерматолог объяснила, как самостоятельно распознать меланому

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