Астролог объяснила, какие решения следует принимать на следующей неделе

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Грядущая неделя с 16 по 22 ноября ознаменуется растущей Луной. Астролог Алена Никольская рассказала, как стоит себя вести и на что обратить свое внимание на следующей неделе.

Астролог утверждает, что в начале недели, 16 ноября, Венера остается в знаке Весов. По словам Никольской, Венера в данном положении чувствует себя комфортно. В связи с этим, в понедельник у людей появится отличная возможность для общения с друзьями и родственниками. Кроме того, эксперт рекомендует посетить какое-нибудь культурное мероприятие, независимо от коронавирусных ограничений. Помимо этого, она советует заняться собственной красотой и привести себя в порядок: сделать косметические процедуры, сходить к парикмахеру или в салон красоты.

Следующим важным днем станет вторник, 17 ноября. В это число Меркурий с Ураном встанут в оппозицию, и она, как утверждает астролог, очень непредсказуема. Никольская уверена, что в таком положении Луны людям хочется внутренней свободы и независимости. Астролог назвала поведение людей в этот день нигилистическим, так как они не обращают внимания ни на ограничения, ни на авторитеты, а разум у них просто отказывается работать. Никольская советует не спорить в этот день и рекомендует ни в коем случае не выяснять ни с кем свои отношения, передает 5-tv.ru.

Затем астролог Алена Никольская предупредила о переходе Венеры в знак Скорпиона в самом конце недели. По ее мнению, людей охватит чувство страсти и желание влюбляться, а с другой стороны, это желание будет уравновешивать жгучее чувство ревности и собственничества. К слову, любовные вопросы астролог рекомендует решить в начале недели.

В заключение, эксперт сообщила, что в воскресенье, 22 ноября, Солнце перейдет в знак Стрельца. Данный знак очень позитивен и легок, а также он даст возможность получить полную разрядку после непростой первой половины ноября.

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