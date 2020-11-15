Названы драгоценные камни, приносящие беды и одиночество

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Наши предки наделяли разные предметы, в частности драгоценные камни, магическими свойствами, способными отразиться на их жизни. Эксперты в области украшений назвали те драгоценности, которые стоит носить очень осторожно, чтобы не остаться в одиночестве.

Александрит до середины XX века считался признаком богатства и роскошной жизни, так как данное украшение было недешевым и его могли позволить себе лишь люди из состоятельного сословия. Однако после того, как искусные мастера научились делать этот камень искусственно, у него сразу сложилась дурная репутация. Согласно легенде, жены, ждавшие своих мужей с войны, носили украшения с александритом. В связи с тем, что после битв не всем войнам было суждено вернуться домой, камень стали называть «вдовьим». Экстрасенсы уверены в том, что если носить украшение, в котором соблюдено четное количество этих камней, то его негативного эффекта можно избежать.

Вторым в списке «камней неудачи и одиночества» идет черный жемчуг. Во времена, когда пираты бороздили просторы океанов, черный жемчуг был символом слез по умершему возлюбленному. Среди людей ходило поверье, что он мог стать неприступным барьером появлению новой пары. Эксперты в области драгоценных камней не рекомендуют носить черный жемчуг свободным женщинам с любым другим видом украшений, передает 5-tv.ru.

Издревле аметист был камнем, который могли позволить и бедняки, и богачи. У наших предков была традиция ношения серебряного кольца с этим украшением в память об умершей второй половинке. Однако позже его стали называть источником бед. Вдовам, носившим аметисты, предвещали вечное одиночество. Экстрасенсы рассказали о том, что для того, чтобы самоцвет мог принести владельцу счастье, его нужно носить в кулонах в форме сердец.

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