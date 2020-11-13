Астрологи перечислили наименее развитые знаки зодиака среди мужчин

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Знак зодиака мужчины может во многом определять его умственные способности. Астрологи перечислили три знака зодиака, представители которых отстают от остальных по уровню интеллекта.

Мужчины-Тельцы нередко боятся ответственности или перекладывают ее на других, поскольку сами неохотно берут на себя роль лидера. Они медленно думают и действуют из-за заниженной самооценки, да и вообще не считают себя умными.

У рожденных под знаком Козерога мужчин есть способности, но многие цели и планы так и остаются нереализованными из-за лени представителей этого знака. Козероги предпочитают верить, что желаемое само попадет у ним в руки, а не прикладывать усилия для осуществления мечты.

Представители Рыб отличаются мечтательностью и непостоянством. Также они от природы слишком наивны, поэтому ими легко манипулировать. Кроме того, мужчины-Рыбы часто погружаются в мир иллюзий, но, справедливости ради, такой подход помогает им найти решение определенных проблем, сообщает портал Legkovmeste.ru.

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