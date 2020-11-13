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Астрологи перечислили наименее развитые знаки зодиака среди мужчин
Фото: pexels.com

Астрологи перечислили наименее развитые знаки зодиака среди мужчин

Юлия Захарова

Общество

Знак зодиака мужчины может во многом определять его умственные способности. Астрологи перечислили три знака зодиака, представители которых отстают от остальных по уровню интеллекта.

Мужчины-Тельцы нередко боятся ответственности или перекладывают ее на других, поскольку сами неохотно берут на себя роль лидера. Они медленно думают и действуют из-за заниженной самооценки, да и вообще не считают себя умными.

У рожденных под знаком Козерога мужчин есть способности, но многие цели и планы так и остаются нереализованными из-за лени представителей этого знака. Козероги предпочитают верить, что желаемое само попадет у ним в руки, а не прикладывать усилия для осуществления мечты.

Представители Рыб отличаются мечтательностью и непостоянством. Также они от природы слишком наивны, поэтому ими легко манипулировать. Кроме того, мужчины-Рыбы часто погружаются в мир иллюзий, но, справедливости ради, такой подход помогает им найти решение определенных проблем, сообщает портал Legkovmeste.ru.

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