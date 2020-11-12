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Астрологи назвали самых непослушных детей по знакам зодиака
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Астрологи назвали самых непослушных детей по знакам зодиака

Кирилл Николаев

Общество

Некоторые дети с рождения создают проблемы родителям, потому что так распорядились звезды. Астрологи перечислили самых непослушных детей по знакам зодиака и дали советы по их воспитанию.

Ребенок-Овен постоянно попадает в различные ситуации из-за безрассудного поведения и гиперактивности. Подобное поведение возникает из-за неуверенности в себе. Родителям стоит чаще повышать самооценку ребенка. Его нужно хвалить и вознаграждать.

Из-за своей высокой самооценки Скорпионы с детства не хотят слушаться старших. Именно поэтому родителям нужно с самого рождения заложить в ребенка этого знака моральные ориентиры. Малыш-Козерог имеют большую восприимчивость к оскорблениям и критике из-за внутренней незащищенности. Со стороны родителей ему нужна большая поддержка. Получив ее, ребенок найдет свое дело по жизни.

По своей природе Львы с самого рождения являются энергичными и дерзкими. Они не признают других звезд кроме себя. В погоне за вниманием ребенок часто вступает в драки. Для исправлении ситуации помогут четкие границы и правила, которые для него установят родители.

Дети-Тельцы из-за своего упрямства болезненно воспринимают перемены. Чтобы избежать конфликтов с ребенком, родители должны привить ему гибкость и податливость. Это нужно делать постепенно, без нажима, при этом поддерживая малыша в моменты его страхов, сообщает The Sun.

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