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«Нужно настроиться»: астролог объяснил, как провести пятницу, 13-е, для удачного 2021 года
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

«Нужно настроиться»: астролог объяснил, как провести пятницу, 13-е, для удачного 2021 года

Евгения Звощик

Общество

Многие люди скептически относятся к такой дате, как пятница, 13-е. Причина в том, что они не верят в плохие приметы, связанные с этим днем. Другие, напротив, боятся этой даты. Астролог Алексей Фандеев отметил, что в этом году следует отбросить все предрассудки относительно этого дня.

По его словам, в пятницу, 13 ноября, состоится очень важное астрологическое событие — соединение Юпитера и Плутона. Проводя параллель между римской и греческой мифологиями, астролог пояснил, что в этот день произойдет встреча сил добра и зла для того, чтобы «заключить новый договор мира для людей».

— Именно пятница, 13-е, открывает двери в новый мир — когда будут уходить старые лидеры, а на их место — приходить новые. Пятница, 13 ноября, открывает двери в 2021 год, — пояснил Фандеев.

Он также отметил, что в этот день каждому знаку зодиака нужно настроиться на мир в своей душе. В связи с этим астролог посоветовал провести день в медитации мира. Он добавил, что с каким сознанием человек проведет этот день, так он и войдет в 2021 год, сообщает Пятый канал.

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