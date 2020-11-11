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Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, которые закончат этот год победителями
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака, которые закончат этот год победителями

Кирилл Николаев

Общество

До завершения 2020 года осталось меньше двух месяцев. Этот год является високосным, поэтому некоторым людям выпало много неудач. Однако астрологи считают, что представители некоторых знаков зодиака все-таки смогут закончить 2020 год победителями.

В этом году Тельцам сопутствовал финансовый успех. Одни успешно вложились в ремонт, а другие — в хорошую сделку. Многим Тельцам удалось повысить свою репутацию. Последние месяцы 2020 года будут благоприятны для покупки дома или машины.

Успешно закончат год Близнецы. Они смогли обрести семейное счастье и наладить дружеские отношения. Астрологи посоветовали Близнецам ограничить общение с людьми, которые нарушают их душевный покой.

Главная победа года для Весов в 2020 году — любовь. В настоящее время их особенно переполняют теплые чувства. Также представители этого знака научились справляться с перепадами настроения.

В 2020 году благодаря труду Скорпионы добились популярности в своей сфере деятельности. Представителям этого знака повезло в делах, связанных с деньгами, покупкой или продажей недвижимости.

Козероги в 2020 году нашли свое призвание. Они сумели заложить основу для успешного предприятия, а также добились гармонии в семейных делах.

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