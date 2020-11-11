Астролог рассказал, кто из знаков зодиака жуткие шопоголики

кадр из телесериала «Секс в большом городе» / 1998-2004

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня весь мир празднует Всемирный день шопинга. Выясняем, кто из знаков зодиака по-настоящему влюблен в долгие прогулки по торговым центрам, а кому это противопоказано.

Овен

Овнов нельзя назвать заядлыми любителями шопинга. Скорее они долго копят свои потребности, потом отправляются в торговый центр и молниеносно закупаются. Причем нудное хождение по магазинам точно не для них: продавцы должны вокруг порхать и предлагать все самое лучшее. В шопоголическом припадке могут набрать ненужных вещей, которые потом раздаривают друзьям.

Телец

Тельцы обожают покупки, делают их размеренно, выбирают тщательно, обращают внимание на качество, бренды и предпочтут купить дорогую вещь, но со знаком качества, чем подешевле на один сезон. Они хорошо разбираются в моде, поэтому продавцы с ними просто отдыхают и ждут на кассе с корзиной вещей.

Близнецы

Близнецы чащевсего сами не знают, зачем идут в магазин. Они просто получили зарплату или премию, и надо потратиться.И происходит главное: накупается куча вещей, дорогих продуктов, кошелек оказывается пуст. А Близнецы разводят руками, ведь шли они за батоном.

Рак

Раки любят баловать не столько себя покупками, сколько близких внезапными сюрпризами: пройти мимо цветочной лавки — купить букет, в магазине аксессуаров какую-нибудь безделушку подруге. И денег остается все меньше. И Раки за неделю после получки успевают потратить все непонятно на что.

Лев

Львы любят дорогие покупки, и шопинг для них — настоящий ритуал. Спокойно пройтись по бутикам, выпить бокальчик шампанского на примерке, обсудить последние тренды, пообщаться с другими покупателями. Поход по магазинам приносит колоссальное удовольствие и впечатления.

Дева

Девы прижимисты и не любят тратить деньги впустую. Вы не увидите их с полными корзинами вещей, а вот с правильно подобранным капсульным гардеробом на сезон — запросто. То же касается продуктов: только самое основное, без излишеств. Девы любят экономить, поэтому торгуются везде где можно. И это отлично у них получается.

Весы

Для Весов шопинг — это психотерапия. Только грусть в глазах — пора за покупочками. И пусть это будет в конечном итоге какая-нибудь ненужная вещь, но она выправит настроение. Весы обожают покупать одежду и декор для интерьера. Денег на это не жалеют, даже если их мало.

Скорпион

Сложный покупатель, который умеет доводить продавцов до исступления. Причем нарваться на скандал с ними легко — дали не тот размер, и вы уже некомпетентны. Напитавшись чужой энергией, они совершают покупку. Правда, на следующий день может легко появиться с возвратом.

Стрелец

Стрельцы живут одним днем. Поэтому часто оставляют кучу денег во время шопинга, но совершенно об этом не горюют — если что, друзья займут, накормят и напоят. А наслаждение надо получать здесь и сейчас. Очень любят антикварные лавки и сувениры с историей. На редкий экземпляр готовы спустить все деньги.

Козерог

Самые рачительные покупатели, которые составляют перед походом в магазин список, запасаются примерными изображениями того, что хотят купить, рассчитывают стоимость и не отступают от бюджета. Вещи выбирают качественные, может, и не брендовые, но не на один сезон. Это позволяет им жить без дыр в бюджете и иметь хороший запас на «черную пятницу».

Водолей

У Водолеев все зависит от настроения в конкретный день. То он идет в магазин, чтобы купить молока, и приходит с авоськами, набитыми всякой всячиной, то хочет купить брендовую вещь, а возвращается с майкой на пару сотен рублей. Зато наобщавшись вдоволь в том и другом случае.

Рыбы

Рыбы часто попадаются на уловки продавцов и маркетологов — акции, скидки, суперпредложения. Даже если им не нужны три бутылки подсолнечного масла — купят, вдруг пригодятся, и по акции же! Поэтому лучше отправляться в магазин в сопровождении того, кто сможет сказать «стоп!». О потраченных деньгах Рыбы часто скорбят. До следующего раза.

Читайте также: Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в ноябре