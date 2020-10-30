Астролог рассказал, о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в ноябре

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться.

Ноябрь обещает вывести сложные ситуации октября на позитивный уровень. Больше конструктива, эффективности.

Планы прекратят неожиданно срываться. Конечно, трудности будут возникать, но будут и силы для их преодоления.

Итак, произойдет последняя за 2020 год встреча Юпитера и Плутона в знаке Козерога. А это значит, что произойдут важные события, которые помогут вырваться из существующей несвободы. Возможно, возобновится авиасообщение с другими странами.

Пропадут многие страхи, придет снова стабильность и предсказуемость. Злополучный ретроградный Марс 14 ноября развернется из ретроградного положения в директное и наконец-то идеи и инициативы начнут воплощаться как надо, все усилия будут вознаграждены. Меркурий тоже вернется в директное — прямое положение. Жить и правда станет легче! Куча житейских проблем, трудностей на работе, суеты — все уйдет. Станет буквально легче дышать. Нептун, который связан с заболеваниями, также вернется в прямое положение из ретрограда. Уровень заболеваемости снизится.

И, несмотря на то что в первой декаде ноября еще покажет себя проблематичное наследие октября, напряженность спадет, но даст о себе знать Венера с напряженными аспектами. Меньше ругайтесь с близкими, любимыми и не сорите деньгами.

ОВЕН

Первая неделя ноября — неблагоприятный период для активных действий и начала новых проектов. Сил и энергии хватит только для текущих дел. После 14 ноября поддержка близких и надежных друзей поможет Овнам вернуться к работе и планированию. К середине месяца Овны успешно восстановят энергию и приступят к реализации планов. Но особых успехов они достигнут, скорее всего, только после 23 числа, когда окажутся в центре внимания и смогут вдохновить своими идеями коллег и партнеров.

ТЕЛЕЦ

В начале ноября Тельцы, вероятно, уделят особое внимание своему кругу общения. Это пойдет им на пользу и сохранит много энергии, которая пригодится для реализации амбициозных планов. В середине месяца на пути у Тельцов появятся препятствия, но они справятся со всеми проблемами и смогут добиться успеха несмотря ни на что. В третьей декаде ноября удача по-прежнему будет на стороне Тельцов. Это позволит представителям этого знака решить вопросы, которые не давали им покоя долгое время, вернуть старые долги, найти новых надежных партнеров и заключить выгодные сделки.

БЛИЗНЕЦЫ

С 1 по 8 ноября многие Близнецы почувствуют спад энергии. Эффективность их работы в этот период, вероятно, будет невелика, поэтому Близнецам лучше воздержаться от активной деятельности и отдохнуть, иначе конфликты и недопонимания надолго испортят отношения с коллегами и близкими. После 8 числа Близнецы смогут в полной мере раскрыться и показать свой творческий потенциал. Работа в коллективе на общее дело, скорее всего, будет крайне продуктивной и принесет моральное удовлетворение и хорошее денежное вознаграждение. Последняя неделя ноября крайне благоприятна для старта нового интересного проекта.

РАК

На протяжении всего ноября большинство Раков будет сопровождать удача в делах и личной жизни.

Только начало месяца может оказаться немного нервным. Но к 8 числу спокойствие и стабильность снова вернутся в жизнь Раков, и они смогут заняться реализацией своих текущих планов и развитием новых идей и проектов. Целеустремленность, трудолюбие, опыт и интуиция, скорее всего, приведут Раков к финансовому успеху и повышению популярности в коллективе и среди потенциальных бизнес-партнеров. В конце месяца высока вероятность заключения выгодных контрактов, проведения успешных переговоров, победы в конкурсах или выигрыша.

ЛЕВ

В начале месяца Львы могут ощутить спад энергии и желание временно отойти от дел и передохнуть. Но перемены и кратковременный творческий кризис вряд ли дадут Львам реализовать это желание. Критика со стороны отрицательно повлияет на работоспособность. 14 ноября, скорее всего, станет переломным моментом, и с середины месяца Львы снова поверят в себя и вернутся к делам и проектам. После 21 ноября они почувствуют в себе достаточно сил, чтобы заняться творчеством, общественной деятельностью и разобраться с проблемами. В последних числах месяца Львы, вероятней всего, смогут уделить достаточно времени семье и отдыху.

ДЕВА

Ноябрь для Дев обещает быть непредсказуемым. В период до 4 ноября лучше держать чувства под контролем, тщательно планировать дела и избегать суеты. Только с 23 ноября в жизни Дев начнется более стабильный период.

В вашу жизнь опять войдут поездки, встречи и переговоры, которые, скорее всего, приведут к выгодным контрактам и долгосрочным деловым отношениям. Третья декада ноября — отличное время для начала новых проектов.

ВЕСЫ

В период с 7 по 10 ноября Весам, скорее всего, придется проявить упорство и целеустремленность.

Это будет необходимо, чтобы остаться на плаву и после 10 ноября получить бонусы за свое трудолюбие в качестве финансовой стабильности и повышения авторитета у коллег и начальства. В середине месяца многие Весы смогут выделить время на отдых. Это прекрасный период для начала или укрепления романтических отношений, развлечений и встречи с друзьями. После 21 числа, вероятно, удача будет на стороне Весов в любых делах и начинаниях. Поездки, переговоры и знакомства окажутся крайне интересными и приятными. Велика вероятность выгодных контрактов и новых связей, которые в будущем приведут Весы к улучшению финансовой ситуации и повышению по карьерной лестнице.

СКОРПИОН

Начало ноября для Скорпионов будет крайне импульсивным и активным, но излишняя импульсивность и желание сделать все по-своему могут свести все достижения этого периода к нулю. К тому же в первой половине месяца велика вероятность травм и опасных ситуаций.

Чтобы избежать несчастных случаев и отрицательных эмоций, Скорпионам стоит быть осмотрительными и осторожными и прислушиваться к мнению компетентных людей. В конце месяца у Скорпионов появится шанс показать себя и свои проекты большой аудитории. Вероятней всего, презентация пройдет успешно, и к концу месяца финансовое положение Скорпионов улучшится, для них откроется новый источник дохода.

СТРЕЛЕЦ

В начале ноября самочувствие многих Стрельцов будет не на высоте.

Есть вероятность заболеть, ощутить упадок сил и оказаться под влиянием неровного эмоционального состояния. Особенно остро это будет чувствоваться до 10 ноября. В этот период Стрельцам лучше отдохнуть, расслабиться в кругу близких людей. Возвращение к делам и проявление прежней активности начнется с 21 ноября. Стрельцы наверняка получат заманчивые предложения, которые придется рассмотреть в короткие сроки. А к концу месяца они в полной мере вернутся к решению важных вопросов и реализации серьезных проектов.

КОЗЕРОГ

В первую неделю ноября большинство Козерогов целиком окунутся в работу. Снизить ритм и чувствовать себя свободнее и спокойнее Козероги, скорее всего, смогут после 10 числа. В этот период Козероги вполне успешно распределят свое время так, что его хватит на срочные проекты, планирование, романтику и встречи с друзьями.

С 21 ноября и до конца месяца Козерогам предстоит заняться своими личными делами, которые они давно откладывали. Если Козероги соберутся и будут решать вопросы сразу же, как только появится необходимость, они, вероятней всего, добьются больших успехов и найдут надежных партнеров и поддержку в кругу близких людей.

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ВОДОЛЕЙ

В ноябре Водолеи столкнутся с рядом перемен, которые могут принести им успех или наоборот ухудшат их статус и финансовое положение. Поэтому, прежде чем действовать или принимать важные решения, представителям этого знака стоит взвесить все «за» и «против». Правильная тактика, сдержанность и планирование Водолеям особенно пригодятся с 1 по 8 ноября. В этот период велика вероятность изменений в отношениях с близкими и коллегами. Многие Водолеи по-новому смогут взглянуть на свое окружение. В двадцатых числах месяца у Водолеев появится шанс раскрыть себя с неожиданной стороны и стать более уверенными в себе.

РЫБЫ

В ноябре Рыбам стоит быть внимательными и собранными, чтобы правильно реагировать на важные события и перемены, которые, возможно, произойдут в период 8 и по 16 ноября. Если Рыбы верно расставят приоритеты, то получат выгоду от новых знакомств и продвинутся в своих проектах. Главные преграды для успеха Рыб в ноябре — это их импульсивность и неуверенность в себе. Но в период с 8 по 16 ноября с помощью поддержки коллег и близких Рыбы наверняка смогут принять верное решение, показать, на что они способны, и в результате добиться цели и улучшить свое материальное положение.

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