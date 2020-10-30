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Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2021 году
Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Самыми успешными в любовных отношениях в 2021 году будут представители Раков, Скорпионов и Рыб. Об этом рассказала астролог Лилия Любимова.

Она отметила, что на эти знаки зодиака влияет планета Нептун.

— В этом году она будет находиться практически в серединке знака Рыб и, собственно, давать возможность представителям этого знака обрести свою вторую половинку, — уточнила эксперт.

По ее мнению, Дев и Козерогов ждут сильные любовные увлечения. Вторая половина 2021 года романтично пройдет у Весов и Водолеев.

Также специалист уточнила, что этим знакам зодиака необходимо быть осторожными. В следующем году их может ожидать влюбленность.

Для остальных представителей зодиакального круга 2021 год пройдет нейтрально в плане личной жизни.

— У Стрельцов этот год может быть очень хорошим. Это год, когда Стрельцы могут встретить какую-то свою любовь — один раз на всю жизнь. Год, возможно, духовного брака, венчания, церковного брака, — цитирует астролога Пятый канал.

Другим знакам в 2021 году звезды не подготовили каких-то сюрпризов. Дальнейшее развитие ситуации в этой сфере зависит полностью от человека.

Ранее астролог назвал знаки зодиака, которым «Голубая луна» принесет удачу. Он отметил, что полнолуние способно усиливать сложившуюся в небе ситуацию, в чем и таится опасность данного явления.

Читайте также: Астрологи назвали пять самых ревнивых представительниц знаков зодиака

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