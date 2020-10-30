Астролог назвал знаки зодиака, которым «Голубая луна» принесет удачу

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Астролог Сергей Седашев рассказал, чего следует ожидать от такого явления, как «Голубая луна», представителям различных знаков зодиака.

Напомним, жители разных часовых поясов 31 октября смогут наблюдать явление, когда на месяц выпадает сразу два полнолуния, называемое «Голубая луна». При этом второе полнолуние в месяц впервые с 1944 года выпадает на 31 октября, когда многие страны мира празднуют Хеллоуин.

Седашев отметил, что полнолуние способно усиливать сложившуюся в небе ситуацию, в чем и таится опасность данного явления. Готовность оставить все как есть и желание перемен вступят в противоречие. Кроме того, может возникнуть особая подозрительность и стремление «докопаться до глубин», предупреждает астролог.

По словам эксперта, сложнее всех при «Голубой луне» будет Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам.

Представителям таких знаков зодиака, как Рак, Дева, Козерог и Рыбы, «Голубая луна», напротив, обещает удачу и возможность узнать что-то новое — не только о себе, но и своем партнере и отношениях.

Овны, Близнецы, Весы и Стрельцы практически не почувствуют воздействия «Голубой луны», цитирует Седашева «Пятый канал».

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