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«Голубую луну» можно будет увидеть 31 октября в разных регионах России
Фото: pixabay.com

«Голубую луну» можно будет увидеть 31 октября в разных регионах России

Виктория Родимкина

Общество

Россияне разных часовых поясов 31 октября смогут наблюдать явление, когда на месяц выпадает сразу два полнолуния, называемое «Голубая луна». Об этом сообщили в пресс-службе Примгидромета в четверг, 29 октября.

Уточняется, что второе полнолуние в месяц впервые с 1944 года выпадает на 31 октября, когда многие страны мира празднуют Хеллоуин.

В пресс-службе отметили, что за явлением можно будет наблюдать в разных часовых поясах. Луна взойдет над горизонтом в 17:49 по московскому времени 31 октября.

— Вопреки названию, в этот день Луна не будет светиться голубым или синим. Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке Once in a Blue moon — «однажды при Голубой луне», то есть крайне редко или никогда, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что первое полнолуние в этом месяце случилось 1 октября. Полнолуние дважды в месяц — явление довольно редкое, оно бывает раз в два–три года. Следующая «Голубая луна» в октябре ожидается в 2039, 2058 и 2077 году, передает РИА Новости.

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