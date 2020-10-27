Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские космонавты пожаловались на отсутствие огорода на МКС
Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Российские космонавты пожаловались на отсутствие огорода на МКС

Захар Чайченко

Общество

Российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) не хватает собственного огородика для выращивания растений, сообщил находящийся в данный момент там космонавт Сергей Рыжиков.

По его словам, команде российских космонавтов очень не хватает огорода, где они могли бы выращивать разные овощи и растения. Рыжиков в ходе космического урока во время YouTube-трансляции также отметил, что у их американских партнеров есть установка под названием Veggie, с помощью которой они выращивают редис, передает РИА Новости.

— Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи, — заявил Рыжиков.

Напоминаем, что, помимо Рыжикова, в данный момент на МКС находятся россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

Читайте также: Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября

МКСроссийский космонавткосмонавт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте