Российские космонавты пожаловались на отсутствие огорода на МКС

Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) не хватает собственного огородика для выращивания растений, сообщил находящийся в данный момент там космонавт Сергей Рыжиков.

По его словам, команде российских космонавтов очень не хватает огорода, где они могли бы выращивать разные овощи и растения. Рыжиков в ходе космического урока во время YouTube-трансляции также отметил, что у их американских партнеров есть установка под названием Veggie, с помощью которой они выращивают редис, передает РИА Новости.

— Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи, — заявил Рыжиков.

Напоминаем, что, помимо Рыжикова, в данный момент на МКС находятся россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

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