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Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября
Фото: roscosmos.ru / Олег Кононенко

Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября

Виктория Родимкина

Общество

Российские космонавты в ноябре планируют выйти в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса во вторник, 27 октября.

— Выход в открытый космос планируется 18 ноября, — передает сообщение ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что на Международной космической станции (МКС) на данный момент находятся Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Оба они будут участвовать в миссии.

Ранее сообщалось, что «Союз» с новым экипажем отправился с Байконура к МКС утром 14 октября и установил новый рекорд по скорости полета к станции. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Читайте также: Спасатели достали экипаж из вернувшегося на Землю корабля «Союз МС-16»

МКСРоскосмоскосмонавт
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