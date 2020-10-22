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Спасатели достали экипаж из вернувшегося на Землю корабля «Союз МС-16»
Фото: roscosmos.ru/Олег Кононенко

Спасатели достали экипаж из вернувшегося на Землю корабля «Союз МС-16»

Ростислав Зубков

Общество

Спасатели помогли российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американскому астронавту Крису Кэссиди выбраться из корабля «Союз МС-16». Экипаж покинул Международную космическую станцию и вернулся на Землю, свидетельствует трансляция Роскосмоса.

Из записи следует, что корабль отделился от МКС в 02:32 по московскому времени. Двигательная установка «Союза» включилась на торможение в 05:01, после чего аппарат начал сходить с орбиты. Затем корабль разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.

На станции остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Незадолго до возвращения на Землю Кэссиди передал командование Рыжикову.

Напомним, «Союз» с новым экипажем отправился с Байконура к МКС утром 14 октября и установил новый рекорд по скорости полета к станции. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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МКСкосмонавткорабль «Союз»
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