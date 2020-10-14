Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пуск ракеты «Союз» сфотографировали из космоса
Фото: pixabay.com

Пуск ракеты «Союз» сфотографировали из космоса

Ростислав Зубков

Общество

В Сети появился снимок ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», сделанный с борта Международной космической станции космонавтом Иваном Вагнером. Публикация доступна на его странице в социальных сетях.

Под постом в Twitter Вагнер поздравил коллег с успешным стартом, а также заявил, что он и его товарищи готовятся встречать экипаж «Союза».

Предположительно, стыковка с МКС произойдет примерно в 11:52 по московскому времени, то есть всего через рекордно короткие три часа полета.

Напомним, ракета начала полет с Байконура утром 14 октября. Через считаные минуты после взлета корабль был выведен на орбиту. На МКС «Союз» должны встретить россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Напомним, до сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежал «Союзу МС-06». В сентябре 2017 года космонавты добрались до станции за 5 часов 38 минут.

Читайте также: Россия запустит два новых модуля на МКС в 2021 году

МКСфотографииракета
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Догонимся водкой, а не томиком Пушкина

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Все мнения
О проекте