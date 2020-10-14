Пуск ракеты «Союз» сфотографировали из космоса

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В Сети появился снимок ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17», сделанный с борта Международной космической станции космонавтом Иваном Вагнером. Публикация доступна на его странице в социальных сетях.

Под постом в Twitter Вагнер поздравил коллег с успешным стартом, а также заявил, что он и его товарищи готовятся встречать экипаж «Союза».

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Предположительно, стыковка с МКС произойдет примерно в 11:52 по московскому времени, то есть всего через рекордно короткие три часа полета.

Напомним, ракета начала полет с Байконура утром 14 октября. Через считаные минуты после взлета корабль был выведен на орбиту. На МКС «Союз» должны встретить россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Напомним, до сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежал «Союзу МС-06». В сентябре 2017 года космонавты добрались до станции за 5 часов 38 минут.

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