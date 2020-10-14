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Ракета «Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовала с Байконура
Фото: Telegram-канал «Пул N3»

Ракета «Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовала с Байконура

Ростислав Зубков

Технологии

В среду утром, 14 октября, ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур в сторону Международной космической станции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на борту корабля — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Полет займет рекордно короткие три часа.

Видео: Telegram-канал Пул N3

Ожидается, что через несколько минут «Союз МС-17» отделится от третьей ступени ракеты и приступит к самостоятельному полету к МКС. Предположительно, стыковка произойдет примерно в 11:52 по московскому времени.

Через считаные минуты после взлета корабль был выведен на орбиту. На МКС корабль должны встретить россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Напомним, текущий рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит «Союзу МС-06». В сентябре 2017 года космонавты добрались до станции за 5 часов 38 минут.

Читайте также: Россия запустит два новых модуля на МКС в 2021 году

МКСкорабль «Союз»космос
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