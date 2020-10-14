Корабль «Союз» установил новый рекорд по скорости полета к МКС

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Корабль «Союз МС-17» впервые долетел до Международной космической станции по двухвитковой системе за рекордные три часа и семь минут. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса в среду, 14 октября.

Отмечается, что момент стыковки с МКС произошел в 11:48 по московскому времени. В связи с этим реальное время полета — три часа три минуты. Корабль пристыковался к модулю «Рассвет», после чего экипаж встретили коллеги со станции.

Напомним, «Союз» начал полет с Байконура утром 14 октября. Через считаные минуты после взлета корабль был выведен на орбиту. На МКС экипаж «Союза» — Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс — встречают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

Прошлый рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит «Союзу МС-06». В сентябре 2017 года космонавты добрались до станции за 5 часов 38 минут.

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