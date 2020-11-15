Юных москвичей приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе рисунков

Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

Юных москвичей приглашают поучаствовать в предпраздничном IV Всероссийском конкурсе рисунков «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства».

Мероприятие организуют представители благотворительного фонда Наташи Едыкиной.

— Ребятам с помощью рисунка предстоит наглядно изобразить свой путь от дома до своего образовательного учреждения. Так они смогут показать себе и остальным опасность на маршруте и узнать больше о Правилах дорожного движения, — поделилась директор благотворительного фонда Ольга Едыкина.

Отправить свои работы для участия в конкурсе смогут семьи с детьми или ребята в возрасте от 3 до 14 лет. В период с 18 ноября по 18 декабря 2020 года им необходимо прислать на электронную почту фонда konkurs@fond-edykina.ru выполненное задание.

Родителей просят помочь малышам выбрать самый безопасный маршрут до детского садика или школы. Победители и призеры творческого состязания получат грамоты и дипломы.

КСТАТИ

Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной был основан 15 августа 2010 года. Главная задача его сотрудников — помогать детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, и поддерживать их, а также воспитывать среди граждан общую культуру поведения участников транспортного движения. С осени 2017 года представители фонда организуют всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», цель которого — информирование ребят.

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