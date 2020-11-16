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Актер Театра имени Моссовета Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актер Театра имени Моссовета Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет

Юлия Ямпольская

Общество

Заслуженный артист РФ Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Театра имени Моссовета.

Причина смерти актера не уточняется. Церемония прощания состоится в театре во вторник, 17 ноября, в 11:00. Похороны пройдут на Митинском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Актер окончил ГИТИС, начиная с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Он снялся во множестве фильмов, среди которых «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла», «А у нас во дворе», «Форс мажор», «Миллионы в Сети», «Так не бывает», «Коммунальный детектив», «Братья по обмену» и в других.

В июне 2019 года Юрий Черкасов был удостоен звания «Заслуженного артиста РФ».

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