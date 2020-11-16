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Суд в Киеве отменил заочный арест Януковича
Фото: youtube.com

Суд в Киеве отменил заочный арест Януковича

Евгения Звощик

В мире

Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу «евромайдана». Соответствующее решение было принято в понедельник, 16 ноября.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана» до 10 июля 2020 года.

Известно, что экс-главу государства подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. В свою очередь защита Януковича подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.

Стоит отметить, что в итоге суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты частично — постановление следственного судьи Печерского районного суда о мере пресечения в виде содержания под стражей было отменено. При этом суд постановил назначить новое рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения Януковича в виде содержания под стражей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе государства по делу о госизмене. Политик заочно осужден на 13 лет лишения свободы.

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