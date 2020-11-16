Свыше 400 животных спасли сотрудники МЧС Москвы с начала года

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С начала 2020 года в столице было спасено более 400 животных. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.

Отмечается, что чаще всего спасатели приходили на помощь животным и птицам, которые застревали в перегородках и решетках. Таких случаев зафиксировано более 100. Около 50 животных были сняты с деревьев и крыш. Остальные застревали под автомобилем или являлись участниками пожаров и других происшествий.

Как добавили в пресс-службе МЧС, одного и того же енота пришлось дважды спасать на востоке Москвы. В первый раз он сбежал из дома, а второй раз залез слишком высоко и боялся спуститься. Также на северо-западе столицы сотрудники МЧС спасли игуану, которую вытащили из горящей комнаты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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