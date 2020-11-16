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Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на активность клещей
Фото: pixabay.com/ru

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на активность клещей

Юлия Захарова

Наука

Повышение температуры на Земле спровоцирует рост активности клещей. К такому выводу пришли ученые Американского общества тропической медицины и гигиены.

— Наши наблюдения показывают, что клещи, разносящие риккетсию, будут примерно в 2,5 раза чаще кусать людей, чем собак, если температуры воздуха вырастут с 23 до 37 градусов Цельсия. Это означает, что число случаев развития этой болезни может резко вырасти в ближайшие годы, — отметила ветеринар Калифорнийского университета Лаура Бакус.

Как уточняется, потепление на планете приводит к увеличению количества паразитов, жертвами которых могут стать люди и животные. Подобная тенденция наблюдалась в 2013 году, когда в российских лесах появилось больше клещей, а в мировом океане — рыб-паразитов и других патогенных организмов.

По словам специалистов, например, коричневые собачьи клещи в обычных условиях редко нападают на людей. Однако эксперимент команды доктора Бакус показал, что с ростом температуры частота выбора человека как основной жертвы у паразитов становится больше, хотя при температуре в 23 градуса клещи в основном ползли в сторону собаки.

Этот факт, как считают ученые, объясняет вспышку заболеваний пятнистой лихорадкой, возбудителя которой переносят собачьи клещи. Исследователям необходимо обратить внимание на эти сведения при профилактике болезней, которые разносят кровососущие беспозвоночные, передает ТАСС.

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глобальное потеплениеклещпаразиты
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