Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце
Кадр из фильма «Игла»

Сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце

Юлия Захарова

Происшествия

Сын погибшего рок-исполнителя Виктора Цоя Александр Цой подал иск в суд на киностудию режиссера Алексея Учителя. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняется, претензия Александра Цоя заключается в незаконном использовании в кинокартине «Цой» изображения музыканта. Иск был зарегистрирован Пресненским судом столицы.

Напомним, согласно сюжету фильма Учителя, водителю автобуса, с которым столкнулся автомобиль Цоя, необходимо отвезти в Ленинград тело музыканта. В фильме снимались Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

Изначально выход работы на большие экраны ожидался 27 августа 2020 года. Позже он был перенесен.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Артиста похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Паулина Андреева показала фото со съемок фильма о Викторе Цое

Виктор ЦойсудАлексей Учитель
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте