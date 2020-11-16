Сын Цоя подал в суд на режиссера фильма об отце

Кадр из фильма «Игла»

Сын погибшего рок-исполнителя Виктора Цоя Александр Цой подал иск в суд на киностудию режиссера Алексея Учителя. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняется, претензия Александра Цоя заключается в незаконном использовании в кинокартине «Цой» изображения музыканта. Иск был зарегистрирован Пресненским судом столицы.

Напомним, согласно сюжету фильма Учителя, водителю автобуса, с которым столкнулся автомобиль Цоя, необходимо отвезти в Ленинград тело музыканта. В фильме снимались Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие.

Изначально выход работы на большие экраны ожидался 27 августа 2020 года. Позже он был перенесен.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Артиста похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

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