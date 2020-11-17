Обнаженная Барановская сфотографировалась в купели с горячей водой

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками фото из купели. Откровенный снимок был опубликован в Instagram-сторис.

В купели Барановская искупалась вместе с подругами. На снимке она предстала обнаженной, закрыв некоторые части тела ветками от веников.

— Жалко, что невозможно аромат передать, — заявила телеведущая.

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

В целом Барановская весело провела время с подругами. Помимо купания в горячей воде, они также успели поесть уху, передает «Утро.ру».

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