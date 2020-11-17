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Суд продлил арест рэперу Гулиеву по делу о крупном ДТП в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Суд продлил арест рэперу Гулиеву по делу о крупном ДТП в центре Москвы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Остоженка, 47 Карта всех событий

Арест рэп-исполнителю Эльмину Гулиеву, который стал участником ДТП в столице, продлили до 21 декабря. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказали в Таганском суде Москвы.

— Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гулиеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 декабря, — приводит сообщение суда РИА Новости.

Напомним, 21 сентября два автомобиля столкнулись в районе дома № 47 на улице Остоженке. Одна из машин выскочила на тротуар, наехала на пешеходов и протаранила здание. Позднее полиция сообщила, что в результате ДТП пострадали три человека.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с тяжелыми повреждениями позвоночника, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Также одна женщина получила открытый перелом ноги и лишилась левой лодыжки. Еще одну пострадавшую госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.

За рулем «Инфинити» находился Эльмин Гулиев, более известный как рэпер Эллей. Утром 22 сентября стало известно, что его задержала полиция. Правоохранители сообщили, что в крови Гулиева обнаружили наркотические вещества.

Читайте также: Устроивший аварию на Остоженке рэпер Эллей признал вину

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