Суд обязал экс-полковника Захарченко изучить материалы нового дела до 27 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко дали время для ознакомления с материалами уголовного дела до 27 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, установив указанный срок по ходатайству следствия. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 17 ноября.

Уточняется, что объем дела, с которым знакомится Захарченко, составляет около 70 томов, передает Интерфакс.

Напомним, что Захарченко задержали осенью 2016 года. В процессе обыска у него нашли около 8,5 миллиарда рублей. Мужчину обвинили в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Изначально экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, однако Мосгорсуд смягчил приговор. Его признали виновным почти по всем пунктам, кроме одного — эпизода со взяткой размером 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. В итоге Захарченко получил 12,5 года колонии строгого режима.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 миллиарда рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом.

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