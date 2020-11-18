Назван напиток, способный снизить уровень сахара в крови

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Людям с диабетом будет особенно полезен зеленый чай. К такому выводу пришли ученые из Индии.

Напиток, по мнению исследователей, позволяет нормализовать уровень глюкозы в организме. Четыре чашки зеленого чая помогают снизить лишний вес и настроить организм на более чувствительный уровень к инсулину, который перерабатывает глюкозу в энергию. После употребления напитка в организме человека замедляется переваривание и всасывание углеводов.

Также зеленый чай способен защитить человека от стресса, который также влияет на сахар в крови. Из других полезных свойств напитка — замедление старения кожи и профилактика развития раковых клеток, передает ФАН.

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