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Эксперт рассказала о пользе зеленого чая при простудах
Фото: pixabay.com 

Эксперт рассказала о пользе зеленого чая при простудах

Елена Плешивцева

Потребление

Эксперт по бодрящим напиткам Елизавета Тихонова рассказала о пользе зеленого чая при простудах в беседе с Nation News.

— В зеленом чае большое количество витамина С. Так как это жидкость, полезные частицы быстро усваиваются и помогают иммунитету бороться с вирусами, — считает Тихонова.

Эксперт также отметила: чтобы сохранять здоровье, организм должен получать около 5 тысяч единиц витамина С. При этом она уточнила, что витамин С усваивается только из внешней среды.

Ранее жителям Подмосковья напомнили, как правильно выбрать лимоны и апельсины, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В цитрусовых содержатся не только витамин С,но и флавоноиды — антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, и фитонциды — природные вещества, повышающие иммунитет.

Немецкие ученые уточнили, что снижает иммунитет в холодную погоду. Среди факторов, способствующих простудным заболеваниям, названы: переохлаждение, значительные физические нагрузки, употребление алкоголя, а также неконтролируемый прием обезболивающих препаратов. Эти данные приводит журнал Freundin, сообщает ФАН.

Читайте также: Диетолог объяснила, как лучше усваивается витамин D

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