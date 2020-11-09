Диетолог объяснила, как лучше усваивается витамин D

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Витамины группы D необходимы человеку для укрепления костей, а также мышц и зубов. Нехватка данных биологических веществ чаще всего проявляется в осенне-зимний период в связи с тем, что иммунитет не получает необходимого количества солнечного света, с помощью которого вырабатывается витамин D.

По словам американского диетолога Кристин Гиллеспи, принимать витамины данной группы лучше всего в форме пищевых добавок вместе с жирной пищей. Это способствует качественному усвоению витамина по причине того, что он является жирорастворимым, передает издание Popsugar.

В ходе проведенных исследований ученые установили связь, согласно которой выработка витамина D была на 32 процента выше, когда он употреблялся наряду с жирной пищей.

Помимо этого, Гиллеспи советует принимать витамины групп D, A, Е и K раздельно друг от друга, так как все они входят в подкласс жирорастворимых, отвечая за одни и те же рецепторы.

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