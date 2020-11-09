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Решетова назвала продукты, которые она исключила из рациона
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Решетова назвала продукты, которые она исключила из рациона

Юлия Ямпольская

Звезды

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала подписчикам, как она следит за фигурой. По ее словам, секрет в питании. Этим модель поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Подписчики поинтересовались у Решетовой, есть ли продукты, которые она никогда не употребляет в пищу. Девушка ответила, что под запретом у нее свинина и йогурты. Остальное она ест по настроению. Также на отдыхе модель может сделать себе послабление в питании.

Решетова назвала продукты, которые она исключила из рационаФото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Ранее стало известно, что Анастасия Решетова будет вести шоу «Ты — топ-модель» на одном из российских телеканалов. Отмечается, что формат будущей программы взят у популярного на Западе шоу America’s next top model.

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питаниеТиматиАнастасия Решетова
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