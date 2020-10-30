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Анастасия Решетова станет ведущей шоу про топ-моделей
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова станет ведущей шоу про топ-моделей

Евгения Звощик

Звезды

Модель, блогер и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова будет вести шоу «Ты — Топ-модель» на одном из российских телеканалов. Об этом сообщает издание «СтарХит». Отмечается, что формат будущей программы взят у популярного на Западе шоу «America’s Next Top Model».

— Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене, — заявила Решетова.

Отмечается, что соведущими модели станут Гоша Карцев и Александр Гудков. По формату шоу жюри будет выбрать наиболее талантливую девушку. Победительница получит три миллиона рублей и возможность поработать во влиятельном модельном агентстве.

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ТиматиАнастасия Решетовашоу
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