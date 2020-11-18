Путин и Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы
Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, глава государства позвонил премьеру, когда тот осматривал выставку на транспортном форуме. Звонок президента побудил Мишустина прерваться на несколько минут: он удалился, провел переговоры и вскоре вернулся к осмотру.
Пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков уточнил, что политики подискутировали о некоторых «рабочих вопросах».
Читайте также: Лукашенко провел телефонный разговор с Мишустиным