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Путин и Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин перед началом встречи с новым кабмином / Фото: Официальный сайт президента России

Путин и Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства позвонил премьеру, когда тот осматривал выставку на транспортном форуме. Звонок президента побудил Мишустина прерваться на несколько минут: он удалился, провел переговоры и вскоре вернулся к осмотру.

Пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков уточнил, что политики подискутировали о некоторых «рабочих вопросах».

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