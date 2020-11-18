Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин перед началом встречи с новым кабмином / Фото: Официальный сайт президента России

Путин и Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы

18 ноября 12:03 Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин обсудили по телефону рабочие вопросы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает РИА Новости. По данным агентства, глава государства позвонил премьеру, когда тот осматривал выставку на транспортном форуме. Звонок президента побудил Мишустина прерваться на несколько минут: он удалился, провел переговоры и вскоре вернулся к осмотру. Пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков уточнил, что политики подискутировали о некоторых «рабочих вопросах». Читайте также: Лукашенко провел телефонный разговор с Мишустиным

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