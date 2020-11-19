Нижняя палата Конгресса запретила восстанавливать G8 с участием России

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий участие России во встречах «Большой семерки» и восстановление формата «Большой восьмерки» при участии РФ.

Законопроект, в частности, накладывает запрет на применение средств федерального бюджета США для «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ».

Условием отмены данного запрета в законопроекте указано прекращение Россией «любого вмешательства в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», соблюдение обязательств в рамках Минских соглашений, «прекращение незаконной оккупации» Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также вывод российского миротворческого контингента и вооружений из Приднестровья.

Следующим этапом законотворческой процедуры станет рассмотрение законопроекта верхней палатой Конгресса — Сенатом, сообщает ТАСС.

Напомним, с 1998 года существовал формат «Большой восьмерки» (G7+Россия), однако в 2014 году он сократился до «семерки» из-за присоединения Крыма к России. Тогда участники формата решили не ехать на саммит в Сочи и собрались без представителей России в Брюсселе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама настоял на исключении России из формата «Большой восьмерки», поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.

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