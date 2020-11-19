Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Байкальская улица, 17к1 Карта всех событий

Спасатели устранили возгорание в одной из квартир на востоке столицы. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Байкальская, дом 17. В результате слаженных действий специалистов были спасены два человека. Людей передали медикам для проверки состояния. Один человек пострадал.

В ведомстве добавили, что происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на площади 15 квадратных метров. Причина возгорания — курение в постели.

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