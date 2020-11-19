«Вторая волна» коронавируса в Москве попала на видео и рассмешила Сеть

Фото: instagram.com/jilrock1

В Сети набирает популярность видео, сделанное в центре Москвы, короткий ролик набрал более десяти тысяч просмотров за два часа. Двое мужчин общаются на набережной и смотрят на яхту.

— А это что такое? — спрашивает мужчина, указывая на огромные фигуры коронавируса, которые скользят по Москва-реке.

— А это вторая волна коронавируса! Ты маску-то взял? — спрашивает его собеседник.

В комментариях мужчин похвалили за креативность и посмеялись над роликом:

«Огонь! И посыл хороший», «Я волна, новая волна», «Креативно, молодцы!». Видео опубликовано в Instagram Александра Иванова.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о прибытии «волшебного корабля» на станцию «Партизанская».

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